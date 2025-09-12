Acidente na Avenida Cidade Nova

Um acidente rodoviário na Avenida Cidade Nova, em Câmara de Lobos, causa, a esta hora, algum constrangimento rodoviário no centro do concelho, apesar de ser mais o aparato do que causas maiores.

Uma viatura ligeira de passageiros saiu da faixa de rodagem pouco depois das 8h00 e ficou com a parte frontal em cima do passeio, no que aparenta ser um despiste.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos não foram chamados à ocorrência.