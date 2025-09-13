Candidata do Livre apresenta "plano municipal para um Funchal sem barreiras"

Almejando "um Funchal sem barreiras", na qual defende que "uma cidade livre é uma cidade acessível", a candidatura do partido Livre às eleições Autárquicas de 12 de Outubro para a Câmara Municipal da capital madeirense, Marta Sofia apresenta "plano municipal para um Funchal sem barreiras".

E defende: "O Funchal é uma cidade cheia de vida, mas continua a ser desenhada sem incluir as necessidades se pessoas com deficiência físico-motora, cegas, ou com baixa visão, idosos ou qualquer pessoa com mobilidade reduzida enfrentam diariamente obstáculos que limitam direitos básicos como circular em segurança, aceder a serviços ou participar na vida comunitária."

Contudo, "calçadas irregulares e escorregadias, rampas inexistentes ou demasiado inclinadas, passeios estreitos, passadeiras sem sinalização tátil ou sonora, escassez de lugares de estacionamento reservado e edifícios municipais sem acessibilidade são barreiras diárias que não podem ser ignoradas", pelo que para o Livre, "uma cidade só é verdadeiramente livre quando é acessível a todos".

Por isso, a candidatura de Marta Sofia apresenta um "Plano Municipal de Acessibilidade Universal", o qual contém com "medidas concretas que a Câmara tem competência direta para implementar". Entre as quais:

"1. Requalificação de Passeios e Ruas – Plano plurianual para substituir calçadas perigosas por pavimento regular e antiderrapante, alargar passeios e garantir rampas com inclinação adequada.

2. Passadeiras Inclusivas – Instalação de sinalização tátil e sonora em passadeiras e semáforos, bem como melhor iluminação para segurança noturna.

3. Acessibilidade em Edifícios Municipais – Auditoria a todos os edifícios e equipamentos da autarquia (escolas, pavilhões, mercados, bibliotecas) e execução das obras necessárias para garantir acesso pleno.

4. Mobilidade Urbana – Criação e manutenção de percursos acessíveis entre zonas de serviços, transportes e equipamentos públicos, com bancos, sombra e zonas de descanso.

5. Licenciamento Responsável – Exigir que novos projetos urbanos e obras privadas licenciadas pela Câmara cumpram normas de acessibilidade desde a fase de projeto.

6. Estacionamento Acessível – Reorganização e fiscalização de lugares reservados para pessoas com mobilidade reduzida, garantindo **sinalização clara e fiscalização efetiva**.

7. Participação Cívica – Criação do Conselho Municipal para a Inclusão, envolvendo associações de pessoas com deficiência para acompanhar e fiscalizar a execução destas medidas."