IL critica desequilíbrio entre estações de serviço e serviços públicos em Santa Cruz

A IL alertou, esta quinta-feira, para o crescente desequilíbrio na distribuição de serviços públicos e privados no concelho de Santa Cruz, considerando que o município possui um número elevado de estações de serviço, mas continua a carecer de estruturas fundamentais como serviços descentralizados das Finanças, um Julgado de Paz ativo, melhores acessos à saúde pública e respostas efectivas em matéria de transporte.

Através de comunicado, a candidatura do partido a Santa Cruz destaca que a recente concentração de novas bombas de gasolina — como no Caniço e zona da Camacha — contrasta com a ausência de serviços básicos e o encerramento de estruturas que deveriam servir a população. O encerramento do Julgado de Paz este ano é apontado como exemplo da perda de proximidade com o cidadão.

"Santa Cruz parece estar a caminhar para se tornar um concelho onde se abastece facilmente o carro, mas dificilmente se resolve um problema administrativo ou se encontra apoio social próximo. Isto é um erro estratégico", defendeu João Côrte Fernandes, candidato da IL à Câmara Municipal de Santa Cruz.

Para inverter esta tendência, a IL propõe uma política de planeamento integrada que avalie a necessidade real de cada novo serviço e que promova um equilíbrio saudável entre oferta comercial e funções públicas. O partido exige ainda a reactivação de serviços judiciais locais, o reforço da presença do Estado no território e a aposta em mobilidade digital para suprir falhas de proximidade.

A IL defende que o desenvolvimento económico deve ser compatível com coesão social e equidade territorial, advogando por um concelho funcional onde o cidadão não seja obrigado a sair da freguesia para aceder a serviços básicos.