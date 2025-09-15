Embarcação afundou em Santa Cruz
Uma embarcação de recreio afundou esta manhã no cais de São Pedro, em Santa Cruz.
O alerta foi dado ao piquete da Polícia Marítima, pelas 7 horas, pelo proprietário do barco.
A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência e o proprietário foi, entretanto, notificado para proceder à remoção da embarcação da água.
A forte ondulação em Santa Cruz poderá ter estado na origem deste incidente.
