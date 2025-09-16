IL denuncia "o estado de degradação alarmante" de diversas estradas municipais nas zonas altas de Santa Cruz

A Iniciativa Liberal denuncia o estado de degradação alarmante de diversas estradas municipais nas zonas altas do concelho de Santa Cruz, em particular no Caminho José Barreto (Camacha), Caminho das Lamarejas, Rua da Morena, Rua do Janeiro e Caminho das Regadinhas, que, segundo o partido, "permanecem em condições inaceitáveis, com buracos, ausência de pavimento e problemas graves de acessibilidade".

Em nota emitida à imprensa diz que "estes acessos são vitais para centenas de residentes que, diariamente, enfrentam dificuldades em deslocar-se com segurança e dignidade". Em algumas localidades, refere, "o abandono das vias impede mesmo a entrada de ambulâncias ou veículos de emergência, colocando vidas em risco".

“A realidade das zonas altas de Santa Cruz não pode continuar a ser ignorada. O estado lastimável das vias é um reflexo de uma gestão que falha naquilo que é mais básico: garantir mobilidade e segurança às pessoas”, afirma João Côrte Fernandes, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Santa Cruz.

Diz que "apesar das promessas recorrentes de requalificação, as obras estruturantes continuam por executar, e os moradores sentem-se abandonados". A IL defende, assim, "um plano de intervenção por prioridades, com levantamento técnico independente, metas claras e fiscalização contínua do progresso".

Por fim, refere que "a liberdade de viver em segurança e com dignidade começa com acessos transitáveis". A Iniciativa Liberal, conforme conclui, "compromete-se com uma política de proximidade, que reconhece a importância das freguesias periféricas e investe nas suas infraestruturas com responsabilidade e visão de longo prazo".