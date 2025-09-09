IL propõe desburocratização em Santa Cruz com plataforma digital única de serviços

A candidatura da Iniciativa Liberal À Câmara Municipal de Santa Cruz propôs esta terça-feira, 9 de Setembro, a criação de um programa de "desburocratização total" do sistema municipal.

Em nota emitia, o líder da candidatura, João Côrte Fernandes, denuncia a carga burocrática e fiscal que afecta comerciantes, empresários e trabalhadores independentes em Santa Cruz, apontando que "a abertura de um negócio local é, para muitos, um percurso repleto de barreiras administrativas, taxas injustificadas e processos confusos".

Segundo o candidato, "muitos pequenos negócios que contribuem para a vitalidade económica das freguesias encontram-se asfixiados por um sistema municipal opaco, ineficiente e hostil à iniciativa privada". João Côrte Fernandes considera que o cenário "inibe o investimento local, reduz a criação de emprego e aumenta a dependência de soluções públicas ineficazes".

Para fazer face ao problema, a IL propõe um programa de "desburocratização total" do sistema municipal, através de uma plataforma digital única de serviços, com uma resposta obrigatória em prazos máximos definidos, isenções fiscais progressivas para pequenos negócios e através da criação de um gabinete de apoio ao empreendedorismo em cada freguesia.