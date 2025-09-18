IL quer auditoria pública às contas da Câmara de Machico

A IL propõe a realização de uma auditoria pública e independente às contas da Câmara de Machico, garantindo que "todos os munícipes possam aceder, de forma simples e transparente, à informação sobre os gastos, investimentos e compromissos financeiros do município".

De acordo com Carolina Alves, candidata à Assembleia Municipal de Machico, a IL defende que os cidadãos de Machico têm direito a saber, com total clareza, como são aplicados os recursos municipais.

Diz a IL que num "concelho onde a gestão socialista se prolonga há 12 anos, a falta de clareza e de prestação de contas tem sido uma constante". E refere que são "muitas as dúvidas" sobre prioridades, adjudicações e uso dos dinheiros públicos, enquanto continuam a faltar soluções para problemas estruturais como o estacionamento, a habitação acessível, o apoio ao investimento privado ou a valorização das freguesias.

“Com esta auditoria, queremos acabar com a opacidade que tem marcado o exercício do poder. A Câmara não pode ser uma máquina que decide em círculo fechado; deve antes ser uma instituição que serve as pessoas, prestando contas de cada euro que gasta, com relatórios claros e disponíveis a todos, online e em tempo útil”, adianta Carolina Alves.

A IL assume, assim, "um compromisso com a boa gestão e a ética pública": devolver confiança aos cidadãos, combater a política do compadrio e afirmar uma nova forma de governar Machico, onde a transparência seja a regra e não a excepção.