PSD inaugura sede de campanha em Santa Cruz

A candidatura “Mais Santa Cruz” às Eleições Autárquicas do próximo dia 12 de Outubro inaugurou, ontem, oficialmente a sua sede de campanha.

Ocasião em que Saturnino Sousa, fez questão de agradecer "a força, a mobilização e a confiança em crescendo que tem sentido no terreno, por parte da população".

O candidato à presidência da Câmara Municipal manifestou ainda o desejo de responder, "garantindo que o seu concelho seja governado de forma diferente, com respostas concretas e com uma visão de futuro", caso seja eleito no próximo mês.

“Dois meses antes das Eleições entregámos as nossas listas, um mês antes estamos a fazer a abertura da nossa sede de campanha e, daqui a um mês, é o dia da verdade”, disse, assinalando que a sua campanha tem sido feita "em crescendo" e que "hoje a população já olha para este projecto com confiança e, acima de tudo, com esperança”.

Uma esperança que, conforme vincou, é depositada numa equipa, composta por 178 pessoas, que abraçaram este desafio e que estão "disponíveis a dar o seu melhor a favor de Santa Cruz".

"É mesmo tempo de avançar e de garantir que esta equipa seja capaz de governar este concelho, a partir do próximo dia 12 de outubro, da forma como ele precisa e merece”, rematou.