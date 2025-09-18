PS critica inércia e oportunismo do executivo JPP sobre o PDM de Santa Cruz

A candidatura do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Santa Cruz "reagiu com dureza à mais recente tentativa do executivo liderado pelo JPP de justificar o inexplicável atraso na revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), documento estratégico para o ordenamento do território e desenvolvimento do concelho", noticia uma nota do partido esta quinta-feira.

E argumenta: "Durante mais de 12 anos, Santa Cruz esteve à margem de qualquer planeamento territorial sério. O PDM permaneceu estagnado, engavetado, sem ação ou vontade política. Só agora — curiosamente em vésperas de eleições autárquicas — o atual executivo vem a público justificar-se, prometendo avanços e tentando iludir a população com declarações apressadas."

Para o candidato socialista, Pedro Diniz, "este súbito interesse tem uma explicação evidente" e conta: "Em Santa Cruz, devia haver eleições autárquicas todos os anos. Talvez assim a Câmara se lembrasse de trabalhar mais do que apenas nos últimos meses de cada mandato."

O PS Santa Cruz, continua, "lembra que a revisão do PDM não só está atrasada como impede o concelho de crescer de forma estruturada, limitando projetos de habitação, investimento económico, mobilidade e requalificação urbana. O resultado tem sido o bloqueio de dezenas de oportunidades para Santa Cruz se modernizar e criar emprego".

Ao mesmo tempo, revela, "a candidatura socialista denuncia o que considera ser 'um executivo desnorteado, que governa à vista, sem visão estratégica, e que agora corre atrás das propostas apresentadas pelo PS como se fossem suas'", sendo que para Pedro Diniz, esta atitude revela "falta de rumo, ausência de projeto e uma total dependência da propaganda".

Mas, para os socialistas, "o problema vai mais fundo". E explicita: "Para além da inércia no PDM, a autarquia de Santa Cruz não conseguiu firmar com o Governo Regional, nos últimos 12 anos, um único contrato-programa verdadeiramente estruturante para o concelho. A falta de estratégia e de articulação institucional é clara, e traduz-se num concelho parado no tempo, com carências graves nas áreas da habitação, saneamento, mobilidade e ordenamento do território."

Pedro Diniz afirma que "o PS está preparado para governar com seriedade e com visão", pelo que a sua "candidatura apresenta propostas concretas para Santa Cruz, com base num modelo de planeamento participado, sustentável e transparente, e com a certeza de que a revisão do PDM será uma prioridade logo no início do mandato".

E conclui: "Santa Cruz não precisa de desculpas. Precisa de soluções. E é por isso que nos apresentamos a estas eleições com um projeto firme, uma equipa competente e um compromisso com o futuro. O PSD e o JPP esgotaram-se. É tempo de virar a página." E remata: "A candidatura do Partido Socialista promete devolver ao concelho o dinamismo perdido e reforçar a sua posição no contexto regional, com seriedade, coragem e trabalho."