Há cinco anos era recolhida meia tonelada de lixo na Ponta de São Lourenço

Para assinalar o ‘Dia Internacional da Limpeza Costeira’, que se comemora todos os anos, no terceiro sábado de Setembro, em 2020, a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através da Direcção Regional de Ambiente e Alterações Climáticas, do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e da Empresa Águas e Resíduos da Madeira, realizou uma acção de limpeza costeira a Norte da Ponta de São Lourenço. O resultado mereceu destaque de capa na edição impressa do nosso matutino de 18 de Setembro de 2020.

"Para esta acção, onde participaram vários voluntários e pescadores do Caniçal, foram disponibilizadas seis embarcações que transportaram 35 pessoas responsáveis pela recolha de cerca de meia tonelada de lixo num só dia", revelava o DIÁRIO.

Passava também o alerta que, volvidos 5 anos, se mantém actual: "o controlo de poluição marinha por plásticos é mesmo um dos maiores desafios a nível mundial uma vez que a sua degradação e transformação em microplásticos acaba por entrar na cadeira alimentar".

Descarregue e leia o artigo na íntegra:

O Dia Internacional da Limpeza Costeira iniciou-se há mais de 30 anos, nos EUA, com o objectivo de juntar um grupo de pessoas, na altura cerca de 2 mil voluntários, para recolher e documentar o tipo de lixo que se aglomera nas zonas costeiras.

Esta iniciativa transformou-se num evento anual, presente em mais de 100 países, que junta voluntários das mais diversas áreas com o propósito de chamar a atenção e movimentar pessoas a tomarem uma acção participativa em prol do ambiente.

Em Portugal, pelo sétimo ano consecutivo, entre 20 e 28 de Setembro de 2025, a Fundação Oceano Azul convida todas as organizações, escolas, autarquias e entidades das regiões continental, Açores e Madeira a organizar e promover acções de limpeza, envolvendo a sociedade civil na protecção do oceano.