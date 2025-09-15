 DNOTICIAS.PT
Cães abandonados junto a contentor de lixo no Caniço

Vários cães ainda bebés foram abandonados dentro de um caixote, junto a um contentor de lixo, no Caniço, na zona do Serralhal.

A situação foi denunciada pela Associação CRO Santa Cruz, que recebeu os animais que foram entregues por um popular que os recolheu.

“Se é o dono da mãe destes bebés pedimos que entre por favor em contacto connosco para podermos ajudar na esterilização da mãe e evitarmos que uma nova ninhada tenha este fim”, escreveu a associação no Facebook.

