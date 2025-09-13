Cachalote de 14 toneladas arrojou na Ilha da Armona em Olhão

Um cachalote com 15 metros de comprimento e aproximadamente 14 toneladas arrojou na tarde de sexta-feira na Ilha da Armona, em Olhão, tendo acabado por morrer no local, foi hoje divulgado.

"O animal encontrava-se em evidente estado de debilidade e acabou por falecer poucas horas após o alerta inicial", refere o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) em comunicado.

Numa primeira análise realizada no local, o cachalote ('physeter macrocephalus'), quando deu à costa, apesar de estar vivo, apresentava uma "condição física muito fraca, encontrando-se extremamente magro", lê-se na nota.

A causa de morte será determinada após a avaliação da equipa de biólogos da Rede de Arrojamentos do Algarve (RAAlg), que se encontra no terreno a proceder à recolha de dados e amostras para análise, acrescenta.

A RAAlg, em articulação com o ICNF, a Câmara de Olhão e a Autoridade Marítima do Porto de Olhão, está a coordenar a operação de remoção do animal da Ilha da Armona.

A rede de arrojamentos é um sistema de monitorização e resposta a arrojamentos de cetáceos e outros animais marinhos que abrange toda a costa continental portuguesa, coordenado pelo ICNF com financiamento do Fundo Ambiental.

A rede é coordenada localmente pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve.