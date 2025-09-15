Albuquerque já chegou ao Palácio de São Lourenço
Presidente do Governo Regional reúne-se com Ireneu Barreto para oficializar a troca de Jorge Carvalho por Elsa Fernandes no executivo
O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, recebe esta manhã, no Palácio de São Lourenço, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.
A audiência foi anunciada através de uma curta nota à imprensa emitida pelo gabinete do Representante da República, na qual não é referido o motivo do encontro.
Todavia, a reunião deverá estar relacionada com as alterações no executivo madeirense, motivadas pela saída de Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, que será substituído por Elsa Fernandes.
Nas próximas horas, o Representante da República para a Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, deverá publicar dois decretos: um que exonera Jorge Carvalho e outro que nomeia Elsa Fernandes, sob proposta do Governo Regional.