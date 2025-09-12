Corpo de homem recolhido do mar no Porto Santo

Foi hoje avistado um corpo a boiar no mar a leste do Porto Santo, na zona da Ponta do Paço.

Segundo foi possível apurar, trata-se do cadáver de um homem na casa dos 50 anos.

O corpo já foi recolhido por elementos da embarcação salva-vidas da Capitania do Porto Santo e levado para terra, onde foi confirmado o óbito pelo delegado de saúde.

No local encontra-se também a Polícia Marítima.