Resgate na Ponta de São Lourenço

Os Bombeiros Municipais de Machico foram mobilizados pouco depois das 13 horas deste domingo para um resgate na Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

A vítima, uma cidadã estrangeira de 59 anos, sofreu uma entorse num pé durante a caminhada no referido trilho pedestre. Quatro bombeiros, apoiados por dois veículos, prestaram socorro e asseguraram a evacuação da turista com segurança, assim como, o seu encaminhamento para unidade de saúde.