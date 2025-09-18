Ponta do Sol em debate na TSF-M

Depois do Porto Santo, Porto Moniz e Calheta, a TSF-Madeira transmite esta manhã o quarto debate municipal, centrado no concelho da Ponta do Sol, em plena antecâmara das eleições Autárquicas de 12 de Outubro.

A partir das 10h15, estarão em estúdio os candidatos à Câmara Municipal: Célia Pessegueiro, pelo PS; Rui Marques, pelo PSD/CDS; e José Abreu, pelo Chega. Foram convidados apenas os partidos que elegeram vereadores em 2021 – PS e PSD – e o Chega, candidatura que não concorreu há quatro anos, mas tem a melhor percentagem obtida em no concelho nas últimas Regionais entre os restantes partidos concorrentes. O debate será conduzido por Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Editorial da EDN e Director do DIÁRIO e da TSF-Madeira, responsável pela moderação dos 11 debates autárquicos agendados.

O debate acontece na mesma semana em que Rui Marques, antigo presidente da autarquia ponta-solense durante três mandatos, até 2017, ficou a saber que vai responder em julgamento pela alegada prática de crimes de prevaricação, abuso de poderes e violação de regras urbanísticas.

Num dia já marcado pelo calor, o confronto promete subir ainda mais a temperatura política local, dando palco às propostas e estratégias das diferentes candidaturas para o concelho.