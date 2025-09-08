Incidente protocolar marca sessão solene do Dia do Concelho da Ponta do Sol

A cerimónia comemorativa dos 524 anos do concelho da Ponta do Sol ficou hoje marcada por um incidente protocolar que envolveu o Secretário Regional de Agricultura e Pescas, Maciel, presente em representação do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Chamado a discursar antes da Presidente da Câmara Municipal, Célia Pessegueiro, o governante não escondeu a surpresa com a ordem definida. Logo na abertura da intervenção, deixou o reparo de que o Governo teria sido “desconsiderado” pelo protocolo, manifestando o seu desconforto perante a situação.

Apesar da crítica, Maciel avançou com o discurso, ainda que frisando não aceitar a forma como o protocolo foi conduzido. O episódio gerou algum constrangimento no auditório John dos Passos, mas não impediu a continuação da sessão solene, que prosseguiu com as restantes intervenções, entre elas a da Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.