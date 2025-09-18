Sistema informático do SNS com falhas desde quarta-feira

O sistema informático do SNS está com problemas desde quarta-feira à tarde e em muitas unidades os médicos não conseguem aceder à ficha do doente para passar exames ou medicação, revelou a Federação Nacional dos Médicos (FNAM).

Em declarações à Lusa, a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, explicou que os problemas começaram ainda na tarde de quarta-feira, com o sistema ficar muito lento, e durante a noite ficou inoperacional.

"Neste momento em muitas unidades ainda não é possível aceder à ficha do utente", disse, explicando que os problemas afetam tanto hospitais como centros de saúde.

A Lusa contactou os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) para perceber a dimensão do problema, mas ainda não obteve resposta.