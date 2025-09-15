Atendimentos em urgências do SNS diminuiu cerca de 4% em duas décadas

O número de atendimentos em serviço de urgência do Serviço Nacional de Saúde diminuiu cerca de 4% em duas décadas, entre 2003 e 2023, período em que o número de enfermeiros especialistas triplicou, segundo dados divulgados hoje pelo INE.

As estatísticas divulgadas no Dia do Serviço Nacional de Saúde referem que, em 2023, existiam em Portugal 242 hospitais, mais 38 comparativamente a 2003, dos quais 107 eram públicos ou em parceria público-privada (PPP) de acesso universal, ou seja, integravam o SNS ou os serviços regionais de saúde das Regiões Autónomas.

Nestes hospitais, a duração média de internamento foi de nove dias em 2023 (7,6 dias em 2003), ano em que foram realizadas quase 14 milhões de consultas externas, sobretudo de especialidades médicas (61%), destacando-se a Oncologia Médica, a Pediatria e a Psiquiatria, precisam as Estatísticas da Saúde do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nesse ano, o número de atendimentos em serviço de urgência nos hospitais públicos ou em PPP de acesso universal foi de 6,5 milhões, o que reflete uma redução de cerca de 4% entre 2003 e 2023.

Em 31 de dezembro de 2023, estavam ao serviço nos hospitais públicos ou em PPP de acesso universal 23.551 médicos, dois terços dos quais eram especialistas, e 43.468 enfermeiros, 23% dos quais eram especialistas.

Nas últimas duas décadas, verificou-se sobretudo o aumento do número de hospitais privados, passando de 89 em 2003 para 130 em 2023.

Segundo o INE, o SNS e os serviços regionais de saúde das Regiões Autónomas têm sido, em conjunto, os principais agentes financiadores da despesa corrente em saúde, suportando, em média nos últimos quatro anos, 54,8% do total.

Em média, 28,9% da despesa corrente foi suportada diretamente pelas famílias, refere o INE, destacando ainda o aumento do peso relativo da despesa das sociedades de seguros nos últimos anos.