Conferência aborda protecção e resiliência de sistemas informáticos na administração pública
A partir das 10 horas desta quarta-feira, 17 de Setembro, vai decorrer no Salão Nobre do Governo Regional uma conferência intitulada 'Administração Pública Regional + CiberSegurança e + CiberResiliente'.
A iniciativa, que contará com a presença do secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, pretende apresentar o plano estratégico global e do programa de cibersegurança destinados à administração pública regional.
Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:
09h00 - Reunião Plenária n.º 34 na Assembleia Legislativa da Madeira
19h00 - Primeira sessão do projecto ‘Trabalho de Campo #1- Identidade’, de empoderamento da comunidade, dirigido a pessoas que residem, trabalham ou são naturais da freguesia do Monte. A sessão decorrerá no Largo da Fonte.
Agenda Política
12h00 - Miguel Albuquerque visita obras em curso na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva
16h00 - O presidente do Governo Regional visita as instalações da Fairway Madeira.
Efemérides
Principais acontecimentos verificados no dia 17 de Setembro, Dia Universal dos Microrganismos, Dia da Língua Mirandesa e Dia Mundial para a Segurança do Doente:
1630 - Fundação da cidade de Boston, no Massachusetts, Estados Unidos.
1665 - É declarada a epidemia de peste bubónica em Londres, Inglaterra.
1787 - É proclamada a primeira Constituição política dos Estados Unidos.
1986 - Um atentado bombista em frente aos armazéns "Tati", em Paris, faz sete mortos e 55 feridos. A ação é um dos 15 ataques (incluindo três fracassados) perpetrados pela rede terrorista pró-iraniana de Fouad Ali Saleh, em 1985 e 1986. No total, morrem 13 pessoas e 303 ficam feridas.
1991 - O número de países das Nações Unidas (ONU) sobe para 166, com a admissão das Coreias do Norte e do Sul, das Ilhas Marshall, Micronésia, e dos estados bálticos da Estónia, Letónia e Lituânia.
2020 - Os conselhos de administração dos espanhóis CaixaBank e Bankia dão 'luz verde' à fusão entre as duas instituições para criar o maior banco em Espanha que terá ativos de mais de 650 mil milhões de euros.
2021 - A Assembleia da República aprova na generalidade, com os votos a favor do PSD, CDS, Iniciativa Liberal e oito deputados do PS, o projeto social-democrata para transferência da sede do Tribunal Constitucional e Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra.
2024 - Três bombeiros da corporação de Vila Nova de Oliveirinha, Tábua, morrem quando se deslocavam para um incêndio naquele concelho do distrito de Coimbra.
Pensamento do dia
As estruturas operatórias da inteligência não são inatas Jean Piaget (1896-1980), psicólogo suíço.