Conferência aborda protecção e resiliência de sistemas informáticos na administração pública

A partir das 10 horas desta quarta-feira, 17 de Setembro, vai decorrer no Salão Nobre do Governo Regional uma conferência intitulada 'Administração Pública Regional + CiberSegurança e + CiberResiliente'.

A iniciativa, que contará com a presença do secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, pretende apresentar o plano estratégico global e do programa de cibersegurança destinados à administração pública regional.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h00 - Reunião Plenária n.º 34 na Assembleia Legislativa da Madeira

19h00 - Primeira sessão do projecto ‘Trabalho de Campo #1- Identidade’, de empoderamento da comunidade, dirigido a pessoas que residem, trabalham ou são naturais da freguesia do Monte. A sessão decorrerá no Largo da Fonte.

Agenda Política

12h00 - Miguel Albuquerque visita obras em curso na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva

16h00 - O presidente do Governo Regional visita as instalações da Fairway Madeira.

Efemérides

Principais acontecimentos verificados no dia 17 de Setembro, Dia Universal dos Microrganismos, Dia da Língua Mirandesa e Dia Mundial para a Segurança do Doente:

1630 - Fundação da cidade de Boston, no Massachusetts, Estados Unidos.

1665 - É declarada a epidemia de peste bubónica em Londres, Inglaterra.

1787 - É proclamada a primeira Constituição política dos Estados Unidos.

1986 - Um atentado bombista em frente aos armazéns "Tati", em Paris, faz sete mortos e 55 feridos. A ação é um dos 15 ataques (incluindo três fracassados) perpetrados pela rede terrorista pró-iraniana de Fouad Ali Saleh, em 1985 e 1986. No total, morrem 13 pessoas e 303 ficam feridas.

1991 - O número de países das Nações Unidas (ONU) sobe para 166, com a admissão das Coreias do Norte e do Sul, das Ilhas Marshall, Micronésia, e dos estados bálticos da Estónia, Letónia e Lituânia.

2020 - Os conselhos de administração dos espanhóis CaixaBank e Bankia dão 'luz verde' à fusão entre as duas instituições para criar o maior banco em Espanha que terá ativos de mais de 650 mil milhões de euros.

2021 - A Assembleia da República aprova na generalidade, com os votos a favor do PSD, CDS, Iniciativa Liberal e oito deputados do PS, o projeto social-democrata para transferência da sede do Tribunal Constitucional e Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra.

2024 - Três bombeiros da corporação de Vila Nova de Oliveirinha, Tábua, morrem quando se deslocavam para um incêndio naquele concelho do distrito de Coimbra.

Pensamento do dia