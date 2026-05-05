II Jogos Equestres Medievais no Centro Hípico do Porto Santo

Realizou-se, na tarde desta terça-feira, no Centro Hípico do Porto Santo, a segunda edição dos Jogos Equestres Medievais, uma iniciativa no âmbito do projecto EquInclusão.

Vários alunos e docentes da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo, participaram, uma vez mais, nesta iniciativa. Juntaram-se-lhes alguns alunos do ensino especial.

Para a docente Filipa Roma, que tem a seu cargo as actividades motoras adaptadas, apontou que “o trabalho com os animais, no caso cavalos, ajuda muito no sector emocional, no equilíbrio e também na autonomia, logo tem muitos factores positivos no trabalho com estas crianças”.

A docente considera esta iniciativa “muito boa”, salientando que a mesma “tem tido um excelente acolhimento junto dos alunos, dos pais e da escola”. Nesse sentido, vê com bons olhos o continuar desta parceria com o Centro Hípico, através do ‘EquIclusão’, abrindo o núcleo do desporto escolar para actividades motoras adaptadas.

Também a responsável pelo projecto ‘EquInclusão’, a psicóloga Rute Roda, destaca as mais-valias destas acções, que contam com a colaboração do Gabinete para a Administração Pública do Porto Santo, através do Centro Hípico.

Estes jogos associam-se à Semana Medieval, que decorre na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, desenvolvida por professores, alunos e alguns profissionais do estabelecimento escolar. Esta iniciativa é feita para escola, mas aberta à população nos dois últimos dias, sexta e sábado.