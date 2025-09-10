Trânsito fluído nesta manhã de quarta-feira
A circulação automóvel, na Madeira, esta quarta-feira, 10 de Setembro, faz-se sem grandes problemas.
No Funchal e quando falta sensivelmente um quarto de hora para as 8 horas, o trânsito apresenta-se moderado, sem nenhum corte de estrada conhecido.
Maior pressão nas zonas do Hospital e, na Via Rápida, nos Viveiros e Caniço.
Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O sol é outro factor a ter em conta durante a condução, de forma a não encadear a visão.
O piso encontra-se seco e transitável tanto a Norte, como a Sul da ilha.