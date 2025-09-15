Choque entre cinco carros na via rápida provoca forte congestionamento no trânsito
Um choque entre cinco carros, na via rápida, está a provocar um forte congestionamento no trânsito, no sentido Santa Cruz-Funchal.
O acidente deu-se na zona da ponte do Caminho do Comboio, mas a fila de trânsito chega quase até à entrada da Cancela.
O acidente provocou ferimentos a uma mulher de 50 anos, que foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
A sinistrada queixava-se de dores no peito e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
No local do acidente estiveram cinco elementos dos BVM, com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo