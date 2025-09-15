 DNOTICIAS.PT
Choque entre cinco carros na via rápida provoca forte congestionamento no trânsito

Um choque entre cinco carros, na via rápida, está a provocar um forte congestionamento no trânsito, no sentido Santa Cruz-Funchal.

O acidente deu-se na zona da ponte do Caminho do Comboio, mas a fila de trânsito chega quase até à entrada da Cancela.

O acidente provocou ferimentos a uma mulher de 50 anos, que foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A sinistrada queixava-se de dores no peito e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No local do acidente estiveram cinco elementos dos BVM, com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.

