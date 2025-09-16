Novas centralidades no Porto Moniz

O candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Porto Moniz, Dinarte Nunes, defendeu a criação de novas centralidades no concelho e assumiu o compromisso de lançar o programa Primeiro Direito para responder às necessidades habitacionais.

“Há dinheiro disponível e o município tem condições para avançar com novas casas. O Primeiro Direito não significa gastar todo o orçamento da Câmara, mas sim aproveitar os apoios existentes. Enquanto houver famílias sem habitação digna, teremos um problema a resolver”, afirmou.

Entre as propostas, destacou a requalificação da Praça do Lyra, transformando a área num novo polo urbano. “Queremos adquirir os terrenos junto à praça para criar uma centralidade com postos de trabalho, estacionamento e uma zona de lazer para todos. Os proprietários estão disponíveis para negociar, não se trata de expropriações”, sublinhou.

Dinarte Nunes apresentou ainda a requalificação da Vigia como prioridade, com a criação de acessos pedonais, zonas de observação e um espaço de homenagem aos pescadores. “Queremos devolver dignidade àquele local, mostrar o seu valor histórico e transformá-lo também num ponto de atração para turistas”, explicou.

O candidato garantiu que estas intervenções “darão nova vida ao centro do concelho e às suas freguesias, criando condições de fixação da população e reforçando a identidade de Porto Moniz”.