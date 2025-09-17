Trabalhadores da Embraer iniciam greve por tempo indeterminado por melhorias salariais
Os trabalhadores do setor metalúrgico do fabricante de aviões brasileiro Embraer iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado para exigir um aumento salarial e a assinatura de um acordo coletivo.
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que representa a Embraer nas negociações, explicou, em comunicado, que propôs um reajuste salarial com base na inflação, de 5,05 %, enquanto os trabalhadores da fábrica reivindicam 11%.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, "a recusa" da Embraer em "aplicar um aumento real dos salários" levou à paralisação dos 6.000 trabalhadores da área de produção da unidade de São José dos Campos, município que é um polo industrial e tecnológico fundamental do estado de São Paulo.
A greve procura tornar pública "a insatisfação" dos funcionários com a política da Embraer, afirmou o dirigente sindical Herbert Claros.
"A fábrica está a bater recordes de rentabilidade, receitas e carteira de encomendas. Agora é o momento de partilhar estes resultados com quem trabalha na produção", lê-se no comunicado do sindicato.
A Embraer afirmou, em nota enviada à agência espanhola Efe, que as fábricas continuam a operar "de forma normal" em todo o país e considerou "estranha" a ação levada a cabo pelos trabalhadores de São José dos Campos, uma vez que as negociações salariais ainda estão em curso.
A empresa detalhou ainda que a proposta apresentada na véspera prevê um reajuste salarial de 5,5%.
O sindicato recordou que o presidente da companhia aeronáutica, Francisco Gomes Neto, declarou publicamente que as ações da empresa valorizaram 350% nos últimos seis anos.
A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares, tem mais de 100 clientes em todo o mundo e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.
Em Portugal, a Embraer é acionista maioritária da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.