Empresa de Electricidade da Madeira e sindicatos chegam a acordo para actualização salarial

A Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), sob a tutela da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, e os sindicatos do sector da energia, nomeadamente, o Sindicato dos Trabalhadores do Sector de Produção, Transporte e Distribuição de Energia Elétrica da Região Autónoma da Madeira (STEEM), e o Sindicato da Energia Portugal (SINERGIA), fecharam o acordo para a tabela salarial e outras prestações pecuniárias, que inclui um aumento de 3,2% para todas as bases de remuneração, sendo que entre a BR 12 e 16, o aumento é de 65 euros, por forma a melhorar as retribuições mais baixas.

O secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, na reunião de hoje, de fecho das negociações com o sindicato STEEM, realçou o esforço e o empenho dos Sindicatos e da Administração da empresa, no sentido de se alcançar um acordo equilibrado, que permita manter o poder de compra dos trabalhadores e as condições laborais adequadas aos seus colaboradores, sem comprometer a estabilidade financeira da empresa.

Pedro Rodrigues deu também luz verde para a implementação do Programa Pessoa, que permitirá à EEM renovar os seus quadros, tratando-se de uma empresa com obrigações de Serviço Público muito exigentes, que impõe uma adequação dos seus recursos humanos à constante inovação tecnológica e exigência trazida pelos novos equipamentos e estruturas que a EEM tem colocado em serviço nos últimos anos.

A modernização e actualização muito significativa em todas as áreas da empresa, terá que ser necessariamente acompanhada da adequação dos seus recursos humanos, por forma a responder com eficácia aos constantes desafios e à obrigação de prestar um serviço público, social e económico, de primeira linha, sendo a eletricidade um bem de primeira necessidade, cujo fornecimento tem de ser feito de forma contínua e ininterrupta.

A par das actualizações técnicas e dos investimentos que a EEM tem vindo a fazer em novos meios de produção, transporte e distribuição de energia, seguindo a política energética definida pelo Governo Regional, os recursos humanos da empresa e as suas estruturas sindicais, são também elementos fundamentais para um desempenho adequado desta empresa pública, remunerando adequadamente os seus trabalhadores e garantindo a paz social que se tem vindo a verificar.