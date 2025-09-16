Passageiros dos HF indignados com horário do plenário de trabalhadores

Alguns passageiros da empresa Horários do Funchal mostram-se indignados com o horário escolhido, hoje, para a realização do plenário de trabalhadores daquela empresa e, nomeadamente, para os constrangimentos que daí decorrem.

Lamentam, sobretudo, o facto de as carreiras terem sido drasticamente reduzidos entre as 18 e as 19 horas, o horário do referido plenário de trabalhadores, "numa altura em que os estudantes saem da escola e, muito deles, não têm outra alternativa para regressar a casa", como referiu um desses passageiros em contacto com o DIÁRIO.

Além disso, reforçou um outro utilizador da empresa Horários do Funchal, "esta é uma hora em que as pessoas saem dos seus empregos e querem regressar a casa", lamentando que "não houvesse o cuidado de marcar o plenário para uma hora de menos movimento".

Recorde-se que a empresa Horários do Funchal alertou, hoje, para os constrangimentos que esta situação poderia ocasionar, na sequência de um plenário de trabalhadores convocado pelo Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), entre as 18 e as 19 horas de hoje.