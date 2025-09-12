Novo contrato colectivo traz aumentos salariais para os motoristas

A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) e o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Afins da Região Autónoma da Madeira (STRAMM) chegaram, hoje, a acordo para a actualização do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) dos Transportes Pesados de Passageiros na Região.

A revisão introduz alterações significativas no clausulado, adaptando o documento às mudanças legislativas das últimas décadas e às novas necessidades dos profissionais do sector.

Um dos principais destaques é o aumento médio salarial de 11,74%, acima da média nacional de 6,7%. Para os motoristas, a actualização representa um acréscimo de cerca de 65 euros mensais, o que corresponde a mais de 900 euros por ano.

De acordo com as entidades envolvidas, este acordo vai além da dimensão contratual, traduzindo-se num reforço da valorização profissional, da qualidade de vida dos trabalhadores e da promoção de relações laborais mais equilibradas, "compromisso com a valorização dos trabalhadores, com a sua qualidade de vida e com a construção de relações laborais mais justas e equilibradas", fruto do diálogo e cooperação entre parceiros sociais.