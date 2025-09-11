Tempo incerto
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 11 de Setembro, céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade na vertente sul da ilha da Madeira e no Porto Santo, aguaceiros fracos e pouco frequentes na vertente norte da ilha da Madeira e nas terras altas, assim como uma pequena subida de temperatura nas terras altas.
O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas.
As temperaturas vão variar entre os 22 e os 27 ºC no Funchal e os 22 e 26 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte com 1,5 a 2 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 metro.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 22 e os 23 ºC.