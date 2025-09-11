Estações do Metro de Lisboa encerradas devido à greve dos trabalhadores

A circulação do metro de Lisboa está hoje de manhã suspensa e as estações encerradas devido ao segundo dia de greve dos trabalhadores, sem serviços mínimos, prevendo-se a reabertura às 10:30, segundo o 'site' da empresa.

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa (ML) já tinham cumprido na segunda-feira uma greve parcial, que segundo Sara Gligó, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), teve uma "adesão expressiva".

Em causa estão o aumento dos subsídios de refeição, de férias e de Natal, e alterações no horário máximo de trabalho semanal.

Os trabalhadores decidiram manter as greves parciais marcadas para terça-feira e hoje depois de plenários e reuniões com a empresa.

A paralisação foi marcada das 05:00 às 10:00 para os trabalhadores da operação, das 07:00 às 12:00 para os trabalhadores do setor oficinal, das 07:30 às 12:30 para trabalhadores dos setores fixos e administrativos e das 02:00 às 07:00 para trabalhadores dos serviços noturnos e via.

O Metropolitano de Lisboa (ML) apelou na quarta-feira às organizações representativas dos trabalhadores que suspendam a greve parcial marcada para hoje, reiterando a sua abertura ao diálogo "sério e responsável".

Em comunicado, o ML disse ter avançado com "duas propostas negociais cuidadosamente estruturadas, assentes nos princípios do Acordo de Empresa de 2023 e no cumprimento do enquadramento legal em vigor".

De acordo com a transportadora, as "propostas contemplam a melhoria das condições de trabalho, incluindo a valorização das categorias profissionais e a redução do número de horas de trabalho semanal, enquadradas numa estratégia mais ampla de modernização tecnológica e de reforço da eficiência organizacional".

Segundo a empresa, a greve "não se justifica", uma vez que as "soluções apresentadas configuram já um compromisso robusto e consistente, capaz de assegurar ganhos e avanços significativos para os trabalhadores em matéria de valorização profissional, melhores condições de trabalho e maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional".

O tribunal arbitral não decretou serviços mínimos para estas greves parciais.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

O serviço funciona habitualmente a partir das 06:30, mas a empresa informou que a greve devia motivar um atraso na abertura até cerca das 10:30, o que se confirmou na segunda-feira.