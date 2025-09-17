Candidatura do PS em São Vicente com campanha marcada pela componente 100% ecológica

A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de São Vicente avança com uma campanha pioneira na Madeira, marcada pela componente 100% ecológica.

Tendo por base o que disse o mandatário da candidatura, Manuel Pestana, o partido explica que o projecto encabeçado por João Carlos Gouveia opta por "uma campanha sem cartazes, sem outoors, sem papel e sem poluição sonora, numa iniciativa inovadora que aposta apenas na proximidade digital e na confiança da comunidade.

Refere ainda que "os socialistas fazem notar que vivemos tempos em que o meio ambiente é a chave da sobrevivência da sociedade, alertando que “não podemos exigir dos nossos jovens valores ecológicos se, como adultos e líderes, não dermos o exemplo”. Foi com esta convicção que a candidatura decidiu lançar uma campanha inovadora e amiga do ambiente.

Neste sentido, e de forma inédita na Região Autónoma da Madeira, diz que "esta candidatura autárquica compromete-se a não utilizar cartazes nem outdoors, “combatendo a poluição visual”, não distribuir manifestos em papel, que acabam por se acumular no lixo, e não recorrer a carros de som, megafones ou altifalantes, “evitando a poluição sonora que perturba o dia a dia das pessoas”.

Face a esta decisão, prossegue o partido, "toda a comunicação da candidatura será feita através de meios digitais modernos, acessíveis e sustentáveis, promovendo proximidade com os cidadãos de forma responsável e inovadora".

O objectivo, explicam os socialistas locais, é claro: “lançar as primeiras sementes para tornar São Vicente o primeiro concelho autossustentável da Madeira”.

“Queremos mostrar que somos diferentes. Não se trata apenas de ganhar eleições, mas de provar que é possível fazer política de forma limpa, responsável e com respeito pelo ambiente e pelas pessoas. A nossa campanha será digital, próxima e transparente – um compromisso com o futuro da nossa comunidade e do nosso planeta”, sublinha João Carlos Gouveia, candidato à presidência da autarquia.