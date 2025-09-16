CDS estranha "as manifestações e movimentações da candidatura do PS"

Aníbal Garanito, presidente da concelhia do CDS-PP da Ponta do Sol e cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS à freguesia da Ponta do Sol, estranha "as manifestações e movimentações da candidatura do PS no sentido de tentar acicatar o partido parceiro de coligação com exposição de documentos com oito anos, em público, nas redes sociais".

"Só agora dá jeito?", questiona num comunicado emitido à imprensa.

"Da mesma forma que, ingloriamente, marés de comentadores falsos e verdadeiramente ressabiados tentam denegrir a candidatura da coligação PSD/CDS na Ponta do Sol", Aníbal Garanito questiona "o que foi feito das propostas CDS-PP apresentadas entre 2017/2021, aprovadas e que determinaram, em sede de negociação, a aprovação de contas e orçamentos, permitindo o fluido funcionamento da câmara no primeiro mandato do actual executivo".

"É a política do engano e da falta de palavra? É a política do desespero que denota o pânico que é a real possibilidade da população já ter percebido a tática PS nos últimos anos, e devolver o poder autárquico da Ponta do Sol à competência e seriedade da coligação", concluiu.





