Chega apresenta Rui Silva à Assembleia Municipal de São Vicente

A candidatura do Chega (CH) à Câmara Municipal de São Vicente às eleições Autárquicas de 12 de Outubro apresentou hoje o seu candidato a presidente da Assembleia Municipal. Trata-se de Rui Silva, reconhecido empresário da restauração do concelho.

A apresentação foi dada a conhecer por José Carlos Gonçalves, candidato do CH à autarquia vicentina, numa nota de imprensa divulgada esta tarde. "É com grande honra e entusiasmo que, em nome do partido Chega, venho comunicar que o empresário Rui Silva, amplamente conhecido na nossa terra pela sua atividade na área da restauração, será o nosso candidato à presidência da Assembleia Municipal de São Vicente", anuncia.

"Rui Silva é uma figura muito estimada na nossa comunidade, proprietário de vários restaurantes, incluindo um no nosso concelho", refere. "Para além da sua capacidade empresarial, Rui é também um talentoso cantor que sabe animar as nossas festas, com destaque para a Festa dos Lameiros, onde presta uma emocionante homenagem às mães, particularmente à sua própria mãe, que já faleceu. Este gesto comovente revela a sua natureza sensível e a sua profunda ligação à terra e à sua gente", conta José Carlos Gonçalves.

E continua: "Com uma personalidade acessível, afável e com uma enorme capacidade de se relacionar com todos - desde Boaventura até São Vicente, passando por Ponta Delgada - Rui Silva é, sem dúvida, a melhor pessoa para assumir a liderança da Assembleia Municipal. A sua forma de estar, o seu carisma e o respeito que transmite à população garantem-lhe a confiança de todos."

Acredita, por isso, que "Rui Silva terá a importante missão de presidir à Assembleia Municipal, fiscalizando de perto o trabalho da Câmara Municipal, com transparência, seriedade e dedicação. Com ele, podemos garantir que os interesses de São Vicente serão sempre postos em primeiro lugar", refere.

José Carlos Gonçalves diz-se "plenamente convicto de que, com Rui Silva à frente da Assembleia Municipal, os cidadãos de São Vicente terão uma representação de excelência. Como candidato à presidência da Câmara Municipal de São Vicente pelo Chega, é com enorme orgulho que vejo a nossa equipa forte, unida e preparada para trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso concelho", almeja.

Terminando com um "apelo a todos os que acreditam numa São Vicente melhor a apoiar-nos nesta caminhada. Juntos, faremos a diferença", afiançou.