Dois turistas perderam-se nas serras de São Vicente

Um dos estrangeiros vai ser resgatado pelos bombeiros

Dois turistas de 22 anos, de nacionalidade eslovaca, perderam-se esta tarde nas serras de São Vicente, acima da zona das Ginjas.

Como não encontravam o caminho de volta, pediram socorro via 112, tendo sido enviada para o local uma equipa da Polícia Florestal que localizou um dos estrangeiros.

O outro estava numa zona mais escorregadia e visto que se tratava de um local de difícil acesso foi accionada a equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz que vai proceder ao seu resgate.

Aparentemente os turistas não apresentam ferimentos.