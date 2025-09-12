Chega apresenta equipa candidata a São Vicente com "experiência, competência e compromisso"

A candidatura do Chega à Câmara Municipal de São Vicente apresenta-se como se destacando pela "experiência, competência e compromisso de cada elemento em trabalhar pelo desenvolvimento do concelho". José Carlos Gonçalves encabeça a lista que destaca a promessa de "pagamentos pontuais e contas certas".

“Queremos restaurar a confiança e dinamismo em São Vicente. Ao votarem Chega, os cidadãos escolhem uma gestão transparente, rigorosa e próxima das pessoas”, indica o candidato.

A equipa é ainda formada por Norberto Silva, reformado da banca, com anos de serviço na Caixa Geral de Depósitos, "reconhecido pela sua integridade e disponibilidade, é profundamente conhecedor da realidade local e respeitado pela comunidade". Helena Freitas é advogada, "garante a defesa e o cumprimento das leis, assegurando transparência e legalidade em todas as decisões". Já Cátia Capontes é uma jovem contabilista e mestre em fiscalidade, "especialista em gestão financeira, assegurando contas certas e administração responsável". Por fim, Fábio Costa, restaurador e decorador, "apaixonado por arte e cultura, pretende dinamizar eventos e iniciativas para transformar São Vicente numa referência cultural na Madeira".

"A candidatura do Chega em São Vicente aposta numa nova visão para o concelho, baseada na responsabilidade financeira, valorização da cultura local e proximidade às populações", termina o comunicado.