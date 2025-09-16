Chega apresenta candidatos à Junta de São Vicente

José Carlos Gonçalves, candidato pelo Chega à presidência da Câmara de São Vicente, apresentou, hoje, em nota à imprensa, a lista de candidatos à Junta de Freguesia de São Vicente.

“Pessoas da nossa terra que têm vontade de se dedicar à nossa freguesia. Ao exemplo das outras freguesias, temos uma equipa com capacidade e conhecimento para dar o melhor à freguesia. E em equipa vamos de certeza fazer tudo com o dever de responsabilidade para que todas as situações possam ser tratadas”.

José Carlos Gonçalves está confiante numa verdadeira mudança a 12 de Outubro. “A Fernanda é bombeira de profissão, sabe o que é estar próximo, e, quando alguém está em dificuldades está sempre pronta. Acompanhada pelo colega, também bombeiro, o Marco, que tem por missão prestar auxílio nas horas que as pessoas mais precisam. O Emanuel, empresário da área da construção, trabalhador incansável”, aponta, que junta pessoas de várias áreas para melhor servir São Vicente.