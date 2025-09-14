Suspeita de incêndio em São Vicente mobiliza vários meios

Uma suspeita de incêndio no concelho de São Vicente mobilizou há instantes vários meios para o local.

O Serviço Regional de Protecção Civil accionou os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Além disso, o helicóptero também está no local a fazer o reconhecimento da zona.

Ao que tudo indica, trata-se de uma queimada não autorizada.