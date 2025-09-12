CDU exige prioridade à estrada Curral das Freiras–Boaventura

A candidatura da CDU às Eleições Autárquicas no concelho de Câmara de Lobos defendeu, hoje, a construção da ligação rodoviária entre esta freguesia e a Boaventura, no concelho de São Vicente.

Durante uma iniciativa na Fajã Escura, no Curral das Freiras, o cabeça-de-lista da CDU, reafirmou "o compromisso com o movimento de cidadãos que se tem organizado à volta da exigência da ligação rodoviária entre a freguesia do Curral das Freiras e a freguesia da Boaventura", lembrando que o abaixo-assinado entregue às autoridades contou com 345 subscritores.

Marco Fernandes sublinha que tem "grande alcance político e social o facto de aquele movimento social ser composto por pessoas de diferentes partidos e por independentes residentes nas freguesias do Curral das Freiras, de Santo António, de Boaventura e de São Vicente".

O cabeça-de-lista da CDU à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, sublinhou ainda que "para além de este ser um projecto que deve ser materializado pelo Governo Regional da Madeira, deve, em particular, o Município de Câmara de Lobos assumir o interesse estratégico da obra em questão".

Segundo a CDU, a nova estrada representaria "um investimento público que corresponde a uma obra estruturante para o desenvolvimento da costa Norte da Ilha da Madeira" e seria "fundamental para o desenvolvimento humano e social do povo do Curral das Freiras e para o povo de Boaventura".

O partido recordou ainda que a ligação é uma promessa antiga. "O Governo Regional da Madeira prometeu e não cumpriu com a anunciada construção da ligação entre as freguesias de Boaventura e Curral das Freiras", concluiu Marco Fernandes.