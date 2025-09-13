CDU diz que é a "única" a concorrer a todos os órgãos municipais no Continente e Madeira

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, sublinhou hoje que a CDU é "a única força" que concorre a todos os órgãos municipais em Portugal Continental e na Madeira, nas autárquicas de 12 de outubro.

Falando em Vila Nova de Famalicão, na apresentação do candidato à Câmara local, Paulo Raimundo destacou ainda que as listas da CDU integram mais de 12 mil candidatos independentes.

"A CDU [coligação que junta PCP e Os Verdes] é a única força que em Portugal continental e na Madeira se apresenta a todos os órgãos municipais [câmaras e assembleias]", referiu.

O líder comunista vincou ainda o facto de um terço dos candidatos da CDU ser "gente sem filiação partidária".

"É motivo de grande orgulho", admitiu.

Paulo Raimundo disse que a CDU "não vende banha da cobra" e "não diz mentiras", sendo antes uma força "de gente séria e honesta", que aposta na esperança e na unidade.

"Isto não vai lá com ódio", referiu.

Na sua intervenção, criticou ainda a reforma da legislação laboral proposta pelo Governo, sublinhando que só irá acrescentar mais precariedade e mais despedimentos sem justa causa.

"Precisamos de tudo menos que nos ponham os pés em cima", afirmou.

Da mesma forma, criticou o Governo por avançar com um suplemento extraordinário de pensões em vésperas de eleições, em vez de implementar um aumento efetivo das mesmas.

"O custo de vida não se resolve com um bónus no mês de setembro, a menos que o Governo pague as contas em outubro, em novembro, em dezembro", disse ainda Paulo Raimundo.