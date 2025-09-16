João Paulo Freitas expõe ‘Desporto Automóvel à escala’ no Funchal
É uma exposição composta por centenas de peças num universo que ascende a mais de cinco mil figuras na colecção pessoal de João Paulo Freitas, madeirense que começou a reunir uma vasta panóplia de carros em miniatura aos 13 anos e que desde então nunca mais deixou o ‘motor’ desta paixão ir abaixo. Trata-se da mostra ‘Desporto Automóvel à escala’ será inaugurada a 16 de Outubro, às 18 horas, no Museu de Electricidade - Casa da Luz, no Funchal, onde ficará patente ao público até 31 de Dezembro.
Em 2018, por ocasião da inauguração da sua mostra, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, João Paulo Freitas explicava ao DIÁRIO que não faz desta sua paixão um negócio, adiantando que nunca tinha feito uma avaliação da sua colecção no sentido comercial, até porque “hoje quando compramos uma peça a tendência é que venha a valorizar três vezes mais”.
De resto, a mostra poderá ser visitada de terças a sábados no Museu Casa da Luz, das 10 horas às 12h30 e das 14 às 18 horas. A entrada é gratuita.