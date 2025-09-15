Aeroporto do Porto Santo reaberto

O Aeroporto do Porto Santo já está operacional há cerca de duas horas, depois de um incidente com uma pequena aeronave ao início desta tarde.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o rebentamento de uma das rodas do aparelho poderá estar na origem do incidente, quando aterrou no Porto Santo.

De imediato, foi activado o plano no aeroporto para este tipo de acidentes. Todos os meios operacionais da infra-estrutura aeroportuária foram acionados, para repor o mais depressa possível a operacionalidade da pista do aeroporto.

O DIÁRIO sabe que um avião da TAP vai aterrar esta noite no Porto Santo, pois o voo que estava programado para hoje não conseguiu aterrar.

Mais duas aeronaves que estavam "retidas" por causa do avião acidentado. O avião da TUI já descolou, mas o da EasyJet ainda se encontra na placa e os passageiros saíram para gare. Provavelmente, a aeronave ainda vai levantar voo esta noite.

Quanto ao segundo voo da Binter deverá realizar-se no hora programada, ou seja com chegada às 20h55.