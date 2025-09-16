Porto Moniz em debate na TSF-Madeira

Depois do arranque ontem, com os candidatos do Porto Santo, a TSF-Madeira prossegue esta manhã o ciclo de 11 debates dedicado às eleições autárquicas de 12 de Outubro. Dentro de instantes será a vez de Porto Moniz, concelho onde estão na corrida cinco forças políticas, Olavo Câmara (PS), Dinarte Nunes (PSD/CDS), João da Conceição Jesus (JPP), Paulo Jardim (CDU) e Miguel Pereira (Chega).

O confronto de ideias será moderado por Ricardo Miguel Oliveira, director do DIÁRIO e da TSF-Madeira, que assegura a condução de todos os debates programados até ao fecho da série, abrangendo os 11 municípios da Região.