Iniciativa Liberal Madeira lança novo site institucional

A Iniciativa Liberal Madeira apresenta hoje o seu novo site institucional, um espaço de informação e participação cívica. No novo portal estão já disponíveis as candidaturas autárquicas de 2025 de Funchal, Câmara de Lobos, Machico e Santa Cruz, bem como as respectivas linhas programáticas e os elementos das equipas locais.

"Este site é mais do que uma montra, é um compromisso de transparência e proximidade. Queremos que qualquer cidadão encontre, de forma simples, quem são os nossos candidatos, o que defendemos para cada concelho e como pode participar. É assim que aproximamos a política das pessoas", afirmou Gonçalo Madeira Camelo, coordenador da Iniciativa Liberal na Madeira.

A Iniciativa Liberal reforça, assim, a sua "aposta numa política aberta, acessível e baseada em evidências", e convida todos os madeirenses a conhecerem as propostas liberais para os seus concelhos e a contribuírem com sugestões.

"Com este novo site, a Iniciativa Liberal dá mais um passo no caminho da transparência e da proximidade, colocando toda a informação política ao alcance de quem mais importa: os cidadãos. O futuro constrói-se com participação e ideias claras. E o novo site é a porta de entrada para esse diálogo", finalizou o coordenador regional.