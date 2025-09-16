Portos da Madeira assinam protocolo com Portos de Sines e do Algarve

A APRAM, Administração dos Portos da Madeira, tutelada pela Secretaria Regional de Economia, e a APS, Administração dos Portos de Sines e do Algarve assinaram, esta manhã, um acordo de cooperação na área da inovação e da transformação digital no setor portuário, com destaque para o desenvolvimento e operação da Janela Única Logística (JUL) e da plataforma digital Control Tower, no âmbito da Agenda NEXUS – Agenda de Inovação para promoção da dupla transição verde digital do setor.

Conforme nota à imprensa, ambas as partes reconhecem o valor estratégico desta cooperação institucional, que tem como grande objetivo acelerar a transição verde e digital do setor marítimo-portuário nacional, sendo este um projeto comum de interesse público.

O secretário regional da Economia considera que “a cooperação e a partilha de conhecimentos” é a melhor estratégia para ultrapassar as adversidades e os “atuais tempos conturbados”. Este protocolo representa um caminho que se abre para uma troca de experiências a vários níveis, benéfica para ambas as partes, e aposta “na descarbonização dos portos”, vincou.

José Manuel Rodrigues considera que os portos, no caso das ilhas e das regiões ultraperiféricas, “são setores vitais para a economia”. Na União Europeia os portos representam 74% das mercadorias transacionadas. Na Madeira asseguram “95% de toda a carga que entra e sai das nossas ilhas”.

Perante a conjuntura geopolítica internacional, governante vincou a importância dos portos para a defesa nacional, aclarando que também na Madeira o executivo madeirense assegura essa dupla valência: civil e militar.

Por isso o Governo Regional está a apostar na modernização dos portos da Madeira e do Porto Santo. Nos próximos anos vão ser investidos 30 milhões de euros, sendo que 10 milhões já estão a renovar o porto do Caniçal, e em breve será lançado um concurso público internacional, no valor estimado de 9 milhões de euros, para a expansão do porto do Caniçal.

Já Pedro do Ó Ramos, presidente da APS, explicou como o porto de Sines tem “sido pioneiro na transição digital e na transição energética”. Reforçou que o acordo, agora firmado, assegura “uma informação uniformizada, que garante rapidez e previsibilidade”. A Janela Única Logística (JUL) é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo porto de Sines em parceria com todas as Administrações Portuárias nacionais, Agentes Económicos presentes nos portos e Autoridades (Aduaneira, Marítima, Fronteira, Saúde e Fitossanitária). Assegura um Sistema de Gestão de Segurança da Informação, certificado no âmbito da Norma ISO/IEC 27001, que é periodicamente auditado e está sujeito a um processo de melhoria contínua.

A segurança dos dados e a cibersegurança são outros dos aspetos a reforçar nesta parceria entre a APRAM e a APS. Pedro do Ó Ramos pediu, ainda, a colaboração da Madeira para com a sua experiência no mercado de cruzeiros ajudar a dinamizar o porto de Portimão.

Para finalizar, a presidente da Administração dos Portos da Madeira, prometeu toda a colaboração, salientando que o protocolo agora assinado “garante informação extremamente importante para a decisão, assegura uma maior previsibilidade e uma avaliação da qualidade dos serviços marítimos e logísticos nos portos da Região”, concluiu.