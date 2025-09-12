Taça da Madeira de Orientação no Porto Moniz com 56 equipas inscritas
A 2.ª etapa pontuável para a Taça da Madeira de Orientação de equipas vai realizar-se, já amanhã, a partir das 15 horas, no sítio da Santa, no Porto Moniz. Estão inscritas 56 equipas inscritas, em diversos escalões de idade, representando 12 clubes.
A prova 'Orientação Aventura Porto Moniz' é organizada pelo Clube Aventura da Madeira, que preparou dois percursos de orientação, onde as equipas optam pelos controlos a realizar, com estratégia, tendo um tempo limite de 1h20 nos percursos de competição e uma 1 hora, para os escalões de formação e iniciação.
"A área de prova, com cerca 3km2, situa-se entre o Campo Municipal na Santa, o sítio dos Lamaceiros e o espaço da Feira do Gado", indica nota à imprensa.