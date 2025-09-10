'Ventura' amanhece no Porto do Funchal

O Porto do Funchal acordou, hoje, dia 10 de Setembro, com um visitante. O 'Ventura', da companhia dbritância P&O Cruises, é a primeira escala de navios de cruzeiro deste mês.

Chegou por volta das 06h45, proveniente de Southampton, e tem partida prevista para esta tarde, ruma à ilha de La Palma, nas Canárias, pelas 17 horas.

O 'Ventura' foi construído pela Fincantieri em Itália e entrou ao serviço em 2008, tendo sido remodelado em 2013. O navio tem 116 mil toneladas, capacidade para cerca de 3.192 passageiros e está registado em Hamilton, nas Bermudas.

O navio deverá regressar à Madeira para nova escala a 24 de Setembro.

De acordo com o portal da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, para este mês de Setembro estão previstas outras quatro escalas no Porto do Funchal: o 'Allura' no dia 18 de Setembro; o Iona a 24; o 'Scenic Eclipse' dia 26 e, por fim, o Borealis, a 28 de Setembro.