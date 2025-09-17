PSP detectou 702 infracções nas estradas da Madeira este Verão

Os números divulgados pela Polícia de Segurança Pública revelam que os condutores continuam a não respeitar o código de estrada e a denunciar vários excessos. No entanto, mostram também que a criminalidade na Região registou uma diminuição no início deste Verão, nomeadamente nos últimos 15 dias de Junho e no mês de Julho.

No âmbito da operação ‘Polícia Sempre Presente-Verão Seguro 2025’, que decorreu entre os dias 15 de Junho e 15 de Setembro, o Comando Regional da PSP verificou que, em termos genéricos, “os resultados consolidados até ao final do mês de Julho quando comparados com período homólogo de 2024, apontam para uma redução da criminalidade geral de 6,4 %, para uma redução da criminalidade violenta e grave em 1,5 % e para um aumento da proatividade policial de 1,2%”.

Neste período a PSP desencadeou um total de sete operações conjuntas com outras entidades, 48 operações de rusga/fiscalização a segurança privada e 153 operações de fiscalização de trânsito, as quais envolveram um total de cerca de 760 polícias.

Num comunicado emitido a PSP revelou que, no que respeita ao crime de furtos no interior de residência, os quais têm forte impacto no sentimento de segurança das pessoas, “esta redução foi de 83 crimes”. “A este respeito, neste período estival, vigiamos 55 residências após pedido dos seus proprietários, através do programa Chave Direta - veraoseguro.mai.gov.pt”, esclareceu.

Ao nível das acções policiais de rua e de fiscalização a estabelecimentos de diversão noturna, foram registadas 25 infracções, tendo sido identificados oito menores por consumo do álcool e 50 cidadãos por consumo de estupefacientes, a par das 10 detenções por tráfico de estupefacientes.

A polícia realizou também uma detenção por permanência irregular no País, três detenções por exercício ilegal de actividade de segurança privada e quatro detenções por agressão a agente de autoridade.

Polícia fiscalizou seis mil veículos

Além disso, a PSP fiscalizou seis mil veículos, tendo detectado um total de 702 infracções.

“Destas destacamos os 259 condutores autuados por falta de inspeção obrigatória, 169 por condução em excesso de velocidade e 79 por condução sob o efeito de álcool com taxas entre os 0,5 e os 1,19 gls. Com taxas crimes de álcool (=>1,20 gls) detivemos 154 condutores, tendo efectuado ainda 32 detenções por falta de habilitação legal para o exercício da condução e 25 detenções por desobediência (recusa em submeter-se ao teste do álcool)”.

“Fruto das nossas iniciativas de proximidade junto dos ATL(s) e festivais de Verão, aumentamos de forma significativa o número de pulseiras distribuídas no âmbito do programa “Estou Aqui – crianças”. Cerca de 639 crianças têm pulseira ativas até ao mês de dezembro, fato que consolida o sucesso deste programa junto da comunidade.

Reiteramos assim o esforço dos polícias do Comando Regional da PSP Madeira para uma maior proximidade com a comunidade que protegem, contribuindo de forma decisiva para o aumento do sentimento de segurança e redução dos índices de criminalidade, facto que nos apraz registar”.