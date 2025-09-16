PSP multa motas nos passeios do Anadia e Oudinot

A PSP está esta manhã a multar todas as motas estacionadas nos passeios nas imediações dos centros comerciais Anadia e Oudinot. A operação tem como objectivo repor a normal circulação pedonal numa zona frequentemente ocupada por veículos de duas rodas.

A situação é recorrente, uma vez que os passeios destes locais encontram-se muitas vezes repletos de motas, dificultando a mobilidade dos transeuntes e obrigando, em alguns casos, à circulação pela faixa de rodagem.