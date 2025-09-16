Terça-feira de Verão nas previsões para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 16 de Setembro, apontam para céu geralmente pouco nublado e uma pequena subida da temperatura máxima, em especial nas terras altas.

Refira-se que, a partir de hoje, a costa Sul da ilha está sob aviso amarelo para tempo quente.

Os termómetros irão, de resto, variar entre os 20 e os 28ºC, no Funchal, 21 a 16ºC no Porto Santo.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Leste/ Nordeste, sendo fraco (inferior a 15 km/h), na zona do Funchal.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Nordeste com 2 a 2,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar, na ordem dos 23/24ºC, convida a ir a banhos.