PSP apreende 286 doses de droga e milhares de euros na Madeira

Cinco indivíduos foram identificados e um deles detido pela Polícia de Segurança Pública na Região, no passado fim-de-semana, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga.

Segundo um comunicado emitido pelo Comando Regional da PSP, um dos indivíduos, de 37 anos, foi detido no concelho de Câmara de Lobos. O homem tinha na sua posse 36 doses de haxixe e cerca de 2.800 euros em dinheiro, assim como utensílios utilizados nesta prática, que foram apreendidos pela polícia no decorrer de uma busca domiciliária.

Além deste, a PSP identificou um outro indivíduo de 41 anos no Estreito de Câmara de Lobos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo-lhe sido apreendidas 7 doses individuais de Gorbymix, cinco doses de blomm, uma dose de heroína e 70 euros em numerário.

Outro homem de 38 anos foi identificado no Funchal, em Santa Luzia, pelo crime de tráfico de estupefacientes. Foram-lhe apreendidas 225 doses individuais de bloom, uma dose de horoína, uma dose de haxixe, 140 euros e uma balança de precisão.

Foram ainda identificados outros dois homens de 25 e 48 anos no Funchal e em Santa Cruz por consumo de estupefacientes, tendo-lhes sido apreendidas 10 doses individuais de bloom.

O cidadão detido será presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal no dia de hoje, aguardando-se a aplicação de medidas de coação.

Os homens identificados por consumo foram notificados para comparência junto da Comissão para Dissuasão da Toxicodependência.

O Comando Regional da PSP Madeira alerta, uma vez mais, “para os efeitos nefastos provocados por este tipo de substâncias psicoativas, as quais têm consequências irreversíveis na saúde de quem as consome”.